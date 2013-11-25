Возле Кабмина драка - правоохранители применили слезоточивый газ

Об этом УНИАН сообщили в пресс - службе «Батькивщины».

В частности, как отмечается в сообщении, колонна митингующих, прибыв с Европейской площади к зданию Кабмина, начала блок - пикет.

Около тысячи демонстрантов во главе с народными депутатами из оппозиционных фракций держат плакаты: «Юле - волю» , «Украина в Евросоюз» . Митингующие выкрикивают : «Позор» , «Правительство Азарова в отставку» и тому подобное.

Здание КМУ оцеплена сотрудниками милиции и спецназа. В 09.55 под Кабинетом министров произошла потасовка.

При выезде одного из правительственных машин с территории дома правительства, митингующие пытались ее остановить. Спецназовцы пыталась оттеснить толпу , произошла небольшая потасовка, в которой демонстранты сорвали несколько шлемов, говорится в сообщении.

В данный момент «Беркут» пытается вытеснить людей на проезжую часть, добавили в "Батькивщине".