По факту попытки штурма Кабмина возбудили уголовное дело

Открыто уголовное производство в связи с попытками митингующих сторонников евроинтеграции штурмовать здание кабинета министров Украины, сообщили РИА Новости в главном управлении МВД Украины в Киеве.

В воскресенье митингующие против решения правительства приостановить подготовку Украины к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС несколько раз пытались штурмовать здание правительства в центре Киева.

По теме: Возле Кабмина драка - правоохранители применили слезоточивый газ

"Внесены материалы в Единый реестр досудебных расследований. В дальнейшем будут изучены все материалы", - сообщила представитель киевской милиции, не уточнив, по каким статьям идет квалификация дела. По ее словам, в этих событиях у здания кабмина пострадали, как минимум, двое сотрудников милиции, никто задержан не был.

После вчерашних событий около здания кабинета министров открыты два уголовных производства. Как пояснили в милиции, дела открыты по поводу повреждения митингующими шлагбаума у здания правительства, и нанесения телесных повреждений правоохранителям, против которых применили слезоточивый газ и в которых бросали булыжниками с мостовой.

При этом в МВД заявили, что использование их сотрудниками спецсредств, в частности слезоточивого газа было ответом на агрессию митингующих.

Как сообщал УНИАН, вчера во время акций возле Кабмина со стороны протестующих полетел зажженный файер, а молодые с полузакрытыми лицами использовали газовые баллончики. Пострадали двое правоохранителей. Организаторы митинга считают - это дело рук провокаторов. Милиция склонна винить в агрессии оппозицию. Оперативникам уже удалось установить имена, сейчас их ищут.

Валерий Коряк, начальник ГУ МВД Украины в Киеве объяснил, что милиция выполняя требования ст.14 закона «О милиции» использовала один или два раза спецсредство «Терен 4М».

«Нам это разрешено когда есть опасность гражданам или непосредственно работнику милиции. Использование шашек и слезоточивого газа со стороны митингующих это не что иное как провокация. Это провокация чтобы милиция применила силу и спровоцирование массовой драки», - заявил он.