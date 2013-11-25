На Европейской площади продолжаются столкновения, милиция применила шумовые гранаты, газ и дубинки

Как передает корреспондент УНИАН, милиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ, а также резиновые дубинки.

Всего в окружении около 200 сотрудников «Беркута».

Между тем митинг в поддержку евроинтеграции продолжается на Европейской площади.

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Конфликт начался после неудачной попытки оппозиционеров во главе с нардепами отвоевать экипаж микроавтобуса, из которого, как они утверждали, вооруженные правоохранители вели прослушивание.

По словам активистки Татьяны Чорновил, которая ранее проникла в автобус, она увидела троих людей в гражданском, какие-то две сумки, на вес легкие, поэтому она сомневается, что в этих сумках было оружие.

Также она увидела какой-то пульт в кабине авто.