На Европейской площади продолжаются столкновения, милиция применила шумовые гранаты, газ и дубинки
На Европейской площади возле УНИАН продолжаются столкновения правоохранителей с митингующими.
Как передает корреспондент УНИАН, милиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ, а также резиновые дубинки.
Всего в окружении около 200 сотрудников «Беркута».
Между тем митинг в поддержку евроинтеграции продолжается на Европейской площади.
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Конфликт начался после неудачной попытки оппозиционеров во главе с нардепами отвоевать экипаж микроавтобуса, из которого, как они утверждали, вооруженные правоохранители вели прослушивание.
По словам активистки Татьяны Чорновил, которая ранее проникла в автобус, она увидела троих людей в гражданском, какие-то две сумки, на вес легкие, поэтому она сомневается, что в этих сумках было оружие.
Также она увидела какой-то пульт в кабине авто.