Возле Евромайдана активисты и политики штурмуют микроавтобус (фото)

20:30, 25 ноября 2013
Политика
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Возле Европейской площади активисты и политики, в частности Арсений Яценюк и Юрий Луценко, штурмуют микроавтобус, в котором, по их словам, сидят вооруженные правоохранители и ведут прослушивание.

євромайдан / Фото : 24tv.ua

Как передает корреспондент УНИАН, это происходит на тротуаре на ул. Трехсвятительской.

В данный момент активистка Татьяна Чорновил разбила люк на крыше микроавтобуса и залезла в него. За ней пытается попасть в авто еще один активист.

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Перед этим из автомобиля вытянули мужчину в гражданском. Милиционеры защищали его от толпы. Он так и не представился.

В данное время активисты пытаются перевернуть машину, а милиционеры препятствуют этому.

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