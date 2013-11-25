На Европейскую площадь стягивают "Беркут", возобновилась драка с митингующими

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие применяют дубинки и металлические прутья. Милиция применяет шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк пытается уладить конфликт. Он ходит между бойцами "Беркута". Также он призывает митингующих прекратить атаку на милиционеров.

На данный момент «беркутовцы» стали в оцеплении вокруг УНИАН, со стороны Европейской площади и частично со стороны ул. Трехсвятительской.

В то же время, как стало известно УНИАН из источников в правоохранительных органах, к Европейской площади подтягиваются не менее 1 тыс. спецназовцев.