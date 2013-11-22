Азаров заявил о готовности уйти в отставку

Об этом он заявил в эфире программы Шустер live на телеканале «Интер», комментируя заявление депутата Давида Жвании, о том, что премьер-министр и вице-премьер-министр Юрий Бойко должны нести лично ответственность за срыв евроинтеграции Украины и уйти в отставку.

«Что там Жвания может говорить, скажите, пожалуйста? Он что варится в гуще этих проблем. Он может только болтать языком. Если я сказал, хоть одно слово неправды, пусть меня завтра отправляют в отставку»,- сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

22 ноября председатель парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, народный депутат от фракции Партии регионов Давид Жвания заявляет, что Азаров и Бойко должны нести личную ответственность за срыв евроинтеграции Украины и уйти в отставку.

Об этом Жвания заявил в интервью BBC.

“Я считаю, что это – правительственный переворот. Лицо этого переворота – это премьер-министр Азаров и вице-премьер-министр Бойко. Это – два человека, которые все время продвигали, в первую очередь, российские принципы. Речь не идет о договоренностях, о какой-то торговле. Это – абсолютно пророссийский вектор, который работал в правительстве Украины. О вице-премьере Бойко не первый год известно, что он является пророссийским политиком. Он был пророссийским министром энергетики, он был и остается пророссийским вице-премьером”, - сказал парламентарий.

По его словам, эти два человека совершили правительственный переворот. “В момент, когда Президент находится в Австрии и гордится, что парламент проголосовал за один из евроинтеграционных законов, давать официальное сообщение, что вектор меняется! Это заявление – бессмысленное... Я думаю, что он должен сделать выводы, и отставка правительства должна быть не инициативой оппозиции, а решением Президента Украины”, - сказал Жвания.