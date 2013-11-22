ЦИК увеличила финансирование довыборов в проблемных округах

Центральная избирательная комиссия до 20,5 млн грн увеличила финансирование расходов на проведение повторных выборов народных депутатов в пяти одномандатных округах 15 декабря.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, соответствующее решение члены комиссии приняли на очередном заседании.

“Учитывая большое количество зарегистрированных кандидатов в народные депутаты Украины – 207 человек, возникла неотложная потребность увеличения расходов ЦИК и окружных избирательных комиссий. В связи с этим Комиссия внесла изменения в Объем средств Государственного бюджета Украины, необходимых на подготовку и проведение повторных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах... увеличив общую сумму расходов до 20 млн 572 тыс. гривень”, - сказано в сообщении.

Таким образом, финансирование расходов ЦИК будет увеличено на 1 млн 735 тыс. грн, а финансирование окружных избирательных комиссий – на 606 тыс. 400 грн. Это увеличение будет происходить в пределах ранее выделенных государственным бюджетом средств, за счет запланированного финансового резерва.

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Учитывая принятое постановление «О внесении изменений в Объем средств Государственного бюджета Украины, необходимых на подготовку и проведение повторных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 94, 132, 194, 197, 223, назначенных на 15 декабря 2013 года», ЦИК отдельным постановлением внесла изменения в Смету расходов Комиссии на подготовку и проведения этих выборов, утвержденную постановлением ЦИК от 21 октября 2013 года № 232.

“Благодаря этому планируется увеличить расходы на оплату услуг средств массовой информации для обеспечения ведения кандидатами в народные депутаты предвыборной агитации (более 1 млн 355 тыс. грн), оплату услуг СМИ относительно обнародования решений ЦИК (около 140 тыс. грн), изготовления избирательной документации (удорожание изготовления избирательных бюллетеней в ОИО №№ 94 и 223 в связи с увеличением их формата) - на 213 тыс. грн и на оплату услуг связи - на 30 тыс. грн”, - уточнили в ЦИК.

Ранее сообщалось о расходах в размере 19 миллионов гривен.