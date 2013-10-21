На перевыборы в проблемных округах потратят почти 19 миллионов

Центральная избирательная комиссия утвердила объем средств госбюджета, необходимых на подготовку и проведение повторных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 94, 132, 194, 197, 223, назначенных на 15 декабря 2013 года, в размере 18 млн 672 тыс. 600 грн.

Читайте также: Чтобы пригласить украинцев на выборы ЦИК потратит 1 млн 116 грн

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, из них на расходы ЦИК запланировано 2,8 млн грн, а на расходы окружных избирательных комиссий, включая расходы для потребностей соответствующих участковых избирательных комиссий, — 13,6 млн грн.

Резерв средств составляет 2,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, после прошлогодних парламентских выборов Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев). 5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря с.г. повторные выборы в пяти проблемных округах.

Избирательный процесс повторных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 начался 16 октября.