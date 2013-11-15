ЦИК надеется, что некоторые кандидаты откажутся от участия в выборах

Количество кандидатов в народные депутаты на повторных выборах 15 декабря в пяти округах несколько больше, чем ожидала Центральная избирательная комиссия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания ЦИК сказал журналистам председатель комиссии Михаил Охендовский.

“Это количество больше, чем то, которое ЦИК закладывала в свои расчеты относительно потребности финансирования этих выборов. Если все эти кандидаты будут принимать участие в предвыборной агитации и участвовать в баллотировании, то ЦИК придется увеличивать расходы на оплату агитации за счет средств государственного бюджета”, - отметил председатель ЦИК.

В то же время он считает довольно высокой вероятность того, что многие кандидаты пересмотрят перспективы своего участия в выборах и откажутся от баллотирования.

По словам Охендовского, никакого ажиотажа в последний день подачи документов - 14 ноября до 24.00 не наблюдалось.

При этом он напомнил, что до 24.00 16 ноября ЦИК будет ждать исправленные документы от уже подавших их кандидатов.

Охендовский сообщил, что в ЦИК поступило 268 заявлений на регистрацию кандидатами в народные депутаты, и ЦИК уже рассмотрела 228 заявлений.

По словам Охендовского, отказано в регистрации 36 кандидатам в народные депутаты, на рассмотрении ЦИК еще находится 40 заявлений.

Он уточнил, что по 94-у округу поступило 94 заявления от кандидатов в депутаты, 83 зарегистрировано, 9 кандидатам отказано в регистрации, регистрация одного кандидата была отменена, на рассмотрении ЦИК находятся еще 12 заявлений.

В 132-ом округе поступило 21 заявление для регистрации, 11 кандидатов зарегистрировано, 4 отказано, один кандидат подал заявление об отказе принимать участие в выборах, 5 заявлений находятся на рассмотрении ЦИК.

В 194-ом округе поступили 23 заявления, ЦИК зарегистрировала 17 кандидатов в народные депутаты, двум отказала в регистрации, 4 заявления остаются на рассмотрении. Кроме того, по словам Охендовского, регистрация одного кандидата в этом округе отменена по его собственному заявлению.

В 197-м округе поступили 24 заявления, зарегистрировано 14 кандидатов, шестерым отказано в регистрации, 4 заявления находятся на рассмотрении ЦИК.

В 223-ом округе поступило 96 заявлений, зарегистрировано 66 кандидатов, 15 отказано, 15 заявлений остаются на рассмотрении ЦИК.