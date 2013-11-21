Европерспективы Украины заморожены на много лет вперед - СМИ

Такое мнение в комментарии "Украинской правде" высказал источник в окружении Фюле, близкий к переговорам с украинской стороной по подготовке к подписанию Соглашения об Ассоциации с ЕС.

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"Это замораживание отношений Украины с ЕС. Не факт, что когда-то в близкой перспективе можно будет вернуться к переговорам с Украиной про Ассоциацию. На самом деле Янукович закрыл возможность евроинтеграции для Украины на многие годы, а может, даже решил судьбу Восточной Европы на 20-25 лет и заморозил все процессы, которые могли здесь происходить, в том числе реформы, демократизацию, европеизацию и так далее," – заявил источник.

Комментируя отказ правительства Украины продолжить подготовку к подписанию Ассоциации с ЕС, он подчеркнул, что "единственным человеком, от которого зависела судьба Ассоциации, был Янукович". По словам источника, Янукович "знал, что ЕС был готов на компромисс в вопросе Тимошенко".

Источник утверждает, что для подписания было достаточно принять 2-3 еврозакона, например, про выборы и прокуратуру.

"В понедельник во время заседания совета министров ЕС никто открыто не выступил против. И даже скептики давали понять, что они будут голосовать за Ассоциацию с Украиной, потому что Тимошенко убедила европейских лидеров не обращать на нее внимание, и у западных лидеров есть ее письмо об этом", рассказал источник.

"Даже те страны, которые публично выступали против, соглашались позитивно проголосовать", добавил он.

Еще во вторник Янукович сообщил Фюле об отказе подписывать соглашение об Ассоциации и просил отложить Ассоциацию на год. Он объяснил это давлением России и очень высокой стоимостью адаптации Соглашения, называл суммы в 160 млрд долларов.

"Фюле подумал, что украинский президент или действительно отказался от идеи подписания или просто торгуется. Но надежда еще была, этим и было вызвано его оптимистичное сообщение по итогам встречи", сообщил источник.

"Пауза, о которой просил украинский президент, невозможна. С точки зрения интересов Украины Янукович достаточно странно повел себя, мягко говоря. Даже если говорить об экономических аргументах, он получил гарантии и обещания очень большой поддержки и со стороны ЕС и со стороны США. Я думаю, что суммы сопоставимы с тем, что предлагала Россия", сказал источник.