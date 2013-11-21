Комунисты увидели коррупцию в визитах миссии Кокса-Квасьневского

В частности, такое мнение в эфире телеканала ТВi высказала народный депутат от фракции Компартии Оксана Калетник, пишет Gazeta.ua.

Политик заподозрила, что украинское государство дает Коксу и Квасьневскому взятки, чтобы их миссия постоянно посещала Украину.

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"Я четко знаю, что является коррупционными моментами в Европе. Сегодня вся эта почетная делегация (Кокс и Квасьневский - ред.) летает к нам чартерами. Кто оплачивает эти чартеры?" - поинтересовалась коммунистка.

По ее словам, все ниточки этих визитов тянутся к интересам Украины.

"Это можно трактовать как взятку!" - заявила Калетник.

Напомним, Пэт Кокс и Александр Квасьневский согласились продлить миссию Европарламента в Украине и приехали в 27-й раз.

Сегодня они следили за работой группы, которая разрабатывает законопроект о лечении заключенных.

Миссия Европарламента может быть продлена и после саммита "Восточного партнерства", который состоится в Вильнюсе в конце ноября.