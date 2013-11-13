Миссию Кокса-Квасневского продлили до Вильнюсского саммита - президент ЕП

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил президент Европейского парламента Мартин Шульц.

"Конференция президентов Европарламента единогласно продлила миссию до последней минуты - Вильнюсского саммита ...", - сказал Шульц и добавил: "Решение все еще возможно найти".

В свою очередь Кокс отметил, что "на следующей неделе должна делаться не политика, а история" . "Мы возвращаемся не для того, чтобы вмешиваться в дела, а чтобы помочь", - сказал он.

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Напомним, сегодня члены мониторинговой миссии Пэт Кокс и Александр Квасьневский должны были отчитаться о результатах своей работы перед Европарламентом.

После отчета еврочиновники должны были провести пресс-конференцию, онлайн-трансляцию которой планировалась на сайте ec.europa.eu в 20:30. По неизвестным причинам трансляция сорвалась - сначала в течение получаса на сайте транслировалось изображение без звука, затем появилось сообщение, что трансляции не будет, после чего полностью прекратилась работа сайта. По состоянию на 21:30 он остается недоступен.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 13 ноября, не смогла принять ряд законов, которых требовал ЕС как предпосылки для подписания Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября.