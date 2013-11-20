ПР отказывается принять президентский законопроект о прокуратуре в первом чтении

Фракция Партии регионов отказалась поддержать предложение рекомендовать Верховной Раде принять закон о прокуратуре в редакции первого чтения, то есть в редакции, предложенной Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение внес на заседании Комитета ВР по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности председатель комитета Андрей Кожемякин.

За это решение проголосовали только 6 народных депутатов. Против высказались 8 народных депутатов.

Народный депутат Владимир Олейник (фракция Партии регионов) выразил удивление по поводу того, что народные депутаты от оппозиции отзывают свои поправки к этому законопроекту.

Представители Партии регионов предложили, чтобы каждый народный депутат, поправки которого есть к законопроекту, написал заявление об отзыве своих поправок.

Олейник заявил, что Президент Виктор Янукович “нигде не сказал, что он ограничивает наше право на внесение поправок”.

В ответ народный депутат Валерий Карпунцов (фракция “УДАР”), который внес в законопроект ряд поправок, заметил, что депутаты от оппозиции отказываются от поправок, хотя “решение болезненно давалось”.

Он объяснил, что это сделано для ускорения рассмотрения евроинтеграционных законопроектов.

Представители Партии регионов все же настояли на том, чтобы комитет рассматривал все поправки.

По мнению Кожемякина, это свидетельствует о том, что фракция Партии регионов “затягивает время”. “У меня есть все основания так считать”, - сказал Кожемякин в ответ на возражение Олейника по поводу затягивания рассмотрения законопроекта.

Как известно, в законопроект внесено 804 поправки, из которых около 400 - народными депутатами от Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 ноября, в заседании рабочей группы по подготовке законопроекта относительно лечения заключенных за рубежом был объявлен перерыв до момента завершения заседания Комитета ВР по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности.