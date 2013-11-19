Тимошенко можно освободить и по действующему законодательству - политолог

Об этом рассказал заместитель генерального директора центра имени Разумкова Валерий Чалый в эфире "Эра-FM", пишет Gazeta.ua.

"Есть та же 84 статья уголовного кодекса, которая вместе с другими статьями регламентирует возможность в случае болезни освобождение от отбывания наказания", - сказал Чалый.

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По его словам, Тимошенко не освобождают только из-за политических мотивов.

"Президенту, очевидно, невыгодно брать на себя это решение. Поэтому этот "мяч" был переброшен в парламент. Не лучше "поле", я скажу, для ударов по воротам. А президент мог бы достаточно быстро "забить этот гол". Надеюсь, он сможет "выйти на замену", - отметил Чалый.

Напомним, освобождение Тимошенко является условием подписания соглашения об ассоциации между Украиной а Европейским Союзом.

Представитель главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон - Майя Косьянчич заявляет, что нет другого времени для подписания соглашения об Ассоциации, кроме саммита в Вильнюсе.