ЕС: Соглашение с Украиной может быть подписано вне рамок саммита

"Вопрос остается открытым, но мы считаем, что нужных результатов можно достичь к саммиту в Вильнюсе. Миссия Европарламента продолжится до этого саммита, который будет хорошей возможностью провести дополнительные консультации: там будут все страны-члены, президенты и премьер-министры стран в сопровождении глав МИД", — сказала Косьянчич, пишет РИА Новости.

Она назвала спекуляцией заявления СМИ о том, что соглашение с Украиной все-таки будет подписано в Вильнюсе, но процесс его ратификации затянется до решения Украиной вопроса Тимошенко.

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"Наша цель — подписать соглашение на саммите в Вильнюсе. Но мы должны провести окончательный анализ. Сейчас дело за Украиной", — заявила Косьянчич.

Она отказалась обсуждать, сколько времени может потребоваться для подписания соглашения, если оно не будет заключено на саммите в Вильнюсе. При этом, по ее словам, для подписания не обязательно ждать следующего саммита "Восточного партнерства".

"Подписание можно организовать и при других обстоятельства. Я не думаю, что (подписание в рамках саммита "Восточного партнерства" — ред.) это обязательно", — сказала Косьянчич.