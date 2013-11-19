В ПР исключают переезд Тимошенко в Германию до Вильнюсского саммита
08:01, 19 ноября 2013Политика
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Депутат Партии регионов Инна Богословская заявляет, что нет возможности освободить экс-премьера Юлию Тимошенко до саммита в Литве, который состоится 28-29 ноября.
До саммита Тимошенко в Германию не поедет, уверяет Богословская
Об этом она сказала в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"Нет никакой возможности, чтобы до Вильнюсского саммита Тимошенко переехала свободным человеком в Германию", - цитирует Богословскую Украинская правда.
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"Однако получить возможность (лечиться заграницей) может. Потому что закон может быть принят в Верховной Раде при условии, что оппозиция что-то сделает и господин Олейник, например, не умрет, когда будет рассматривать как председатель рабочей группы поправки к закону о прокуратуре", - добавила Богословская.
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