Сторонники Маркова попросили помощи у Евросоюза

21:33, 08 ноября 2013
Политика
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Политсовет партии «Родина» призвал мониторинговую миссии Европарламента в Украине помочь арестованному, лишенному мандата, депутата Верховной Рады Игорю Маркову

Марков

Политсовет партии «Родина» призвал мониторинговую миссии Европарламента в Украине помочь арестованному, лишенному мандата, депутата Верховной Рады Игорю Маркову.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Родины».

«Мы просим вас обратить внимание на незаконное лишение мандата и арест депутата Верховной Рады Игоря Маркова», - цитирует обращение к миссии пресс-служба.

В нем излагается хронология событий – от даты лишения мандата Маркова до последних событий, указывается, что «против него были выдвинуты надуманные уголовные обвинения».

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В обращении говорится: «Кроме того, атака на И. Маркова приняла черты политической кампании: прессингу со стороны властей подвергается коллектив одесского телеканала АТВ, который пристально следит за происходящим в отношении Маркова произволом. Уже арестован целый ряд сторонников екс-депутата, против ряда других правоохранительными органами выдвинуты обвинения. Опасаясь незаконного преследования, некоторые из них были вынуждены покинуть Украину».

Как сообщал УНИАН, 22 октября 2013 года в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. Печерский райсуд Киева арестовал его на два месяца.

31 октября Апелляционный суд Киева оставил данное решение райсуда без изменения.

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