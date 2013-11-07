Депутаты до сих пор не начали заседание

Сегодняшнее вечернее пленарное заседание парламента, которое должно было начаться в 16:00, до сих пор не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты находятся в сессионном зале, руководства сейчас нет в президиуме.

Возле президиума стоят принесенные утром депутатами от “Батькивщины” плакаты с буквами, которые составляют надпись “Юлі — волю!”.

В парламентской ложе находится дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения. Как известно, на вечернем заседании планируется рассмотрение законопроектов, по которым экс-премьер сможет выехать на лечение за границу.

Вечерние заседания парламента продолжаются до 18:00 и по регламенту максимально могут быть продлены до 18:15, если только на утреннем заседании не принималось решение о продлении вечернего заседания на больший срок.

Сегодня вечером в парламенте проходит встреча председателя ВР Владимира Рыбака с руководителями мониторинговой миссии Европейского парламента Пэтом Коксом и Александром Квасневским.