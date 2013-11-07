В 16:00 в ВР рассмотрят 4 законопроекта по Тимошенко - Рыбак

Сегодня в 16.00 Верховная Рада Украины рассмотрит 4 законопроекта относительно лечения осужденных за рубежом, в частности, экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир Рыбак.

Спикер сообщил, что такое решение было принято на совещании руководителей фракций.

Сегодняшнее утреннее заседание ВР было закрыто.