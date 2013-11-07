В кулуары Верховной Рады пришла дочь Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, Евгения общается с народными депутатами из фракции “Батькивщина”.

В настоящее время в парламенте проходит встреча председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака с представителями миссии Европарламента Пэтом Коксом и Александром Квасневским.

Дочь Тимошенко отказывается давать комментарии журналистам о причинах ее посещения парламента.

Как сообщал УНИАН, на 16.00 в ВР было запланировано рассмотрение законопроектов относительно предоставления осужденным лицами возможности лечиться за границей.

По состоянию на 17.00 заседание ВР не началось из-за встречи председателя ВР Владимира Рыбака с руководителями мониторинговой миссии Европарламента в Украине Александром Квасьневским и Пэтом Коксом.