В кулуары Верховной Рады пришла дочь Тимошенко

17:07, 07 ноября 2013
Политика
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В кулуары Верховной Рады пришла дочь экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгения.

Евгения Тимошенко пришла в Раду

Как передает корреспондент УНИАН, Евгения общается с народными депутатами из фракции “Батькивщина”.

В настоящее время в парламенте проходит встреча председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака с представителями миссии Европарламента Пэтом Коксом и Александром Квасневским.

Дочь Тимошенко отказывается давать комментарии журналистам о причинах ее посещения парламента.

Как сообщал УНИАН, на 16.00 в ВР было запланировано рассмотрение законопроектов относительно предоставления осужденным лицами возможности лечиться за границей. 

По состоянию на 17.00 заседание ВР не началось из-за встречи председателя ВР Владимира Рыбака с руководителями мониторинговой миссии Европарламента в Украине Александром Квасьневским и Пэтом Коксом.

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