Кокс и Квасневский прибыли в Верховную Раду
16:15, 07 ноября 2013Политика
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Представители Европарламента хотят услышать о прогрессе по вопросу лечения Тимошенко.
Кокс та Квасневский прибыли в Раду / Фото: Facebook/Олег Царьов
Представители мониторинговой миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасьневский прибыли в Верховную Раду Украины.
Об этом пишет Комсомольская правда со ссылкой на народного депутата от Партии регионов Олега Царева. Царев опубликовал в миклоблоге фотографию, на которой изображены Кокс и Квасьневский в стенах парламента.
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Как сообщалось ранее, 7 ноября мониторинговая миссия Европарламента в лице Пэта Кокса и Александра Квасьневского по приглашению лидеров оппозиционных сил посетит Верховную Раду, где было запланировано голосование за "законопроекты Тимошенко".
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