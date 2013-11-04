Ефремов не хочет принимать законы по команде Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Александр Ефремов подчеркнул, что фракция ПР имеет свою точку зрения по всем законопроектам (относительно возможности лечения заключенных за рубежом – УНИАН), кроме законопроекта народного депутата Украины Владимира Купчака, который во фракции еще не успели проанализировать. Ефремов, обращаясь к лидеру фракции «Батькивщина» Арсению Яценюку: сказал: «Нам не понятно, почему вы снимаете свой законопроект (речь идет о законопроекте лидеров трех фракций оппозиции по поводу лечения заключенных за рубежом — УНИАН), поскольку в вашем законопроекте есть определенные вещи, которые могли бы быть учтены за окончательный законопроект».

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Ефремов также обвинил оппозицию в том, что она не пошла на создание рабочей группы для наработки законопроекта, который был бы поддержан всем парламентом.

«У нас создается какая-то интересная ситуация: нам команды идут либо из зоны заключения, и говорят, что вы голосуйте вот так, и вы срочно свой законопроект забирайте, и вы начинаете говорить, что мы будем голосовать за законопроект Лабунской, либо нам дают команду из-за рубежа. Все таки, может быть, мы живем в Киеве, и будем руководствоваться интересами своего государства, своих людей, и отстаивать интересы Киева, а не Москвы или Брюсселя», - подчеркнул лидер фракции ПР.

При этом он подчеркнул, что сегодня СМИ, в частности газета «Сегодня», опубликовали материалы, согласно которым со стороны Украины инициированы иски по возврату средств, незаконно вывезенных из Павлом Украины Лазаренко и Юлией Тимошенко. «В этой ситуации как быть? Мы начали обсуждать вопрос на заседании фракции, а депутаты задают вопрос: а если этот иск официальный, насколько нас информируют СМИ, Украиной инициирован, то как тогда быть? Какое тогда решение принимать, в том числе по Тимошенко?», - сказал Ефремов.

По его словам, нужно дать ответы на эти вопросы, а не просто говорить, «что кто-то не хочет ничего принимать».

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности планирует сегодня, 4 ноября, рассмотреть три законопроекта относительно лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за рубежом.

В частности, на заседании комитета планируется рассмотреть законопроект, который внесен лидерами оппозиционных фракций Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, а также еще два законопроекта, внесенные внефракционными депутатами Анжеликой Лабунской и Сергеем Мищенко.

Напомним, в законопроекте Мищенко предусматривается, что осужденное лицо может быть отправлено на лечение за границу, однако по истечении лечения обязано вернуться для дальнейшего отбывания наказания. В «Батькивщине» заявили, что не будут поддерживать законопроект Мищенко.

22 октября внефракционный депутат Лабунская внесла в Верховную Раду альтернативный законопроект относительно лечения осужденных за рубежом. В нем предусматривается, что суд, принимая решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, обязан одновременно принять решение об освобождении такого лица от наказания по болезни.

Три оппозиционных фракции в законопроекте о запрещении выборочного правосудия предлагают установить, чтобы лица, в отношении которых международными судебными учреждениями или соответствующими органами международных организаций установлены факты применения выборочного правосудия или нарушение Украиной ст.18 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, подлежат помилованию в соответствии с Конституцией Украины, или к ним применяется амнистия. Законопроектом предусматривается применить полную индивидуальную амнистию к экс-премьеру Тимошенко.

31 октября Представительство Европейского Союза в Украине проинформировало, что Миссия Европарламента Кокса-Квасьневского считает, что необходимый консенсус по поводу лечения осужденных лиц за рубежом необходимо искать на базе законопроекта народного депутата Лабунской.

1 ноября Тимошенко призвала оппозицию поддержать законопроект Лабунской, а проект лидеров трех оппозиционных фракций отозвать из ВР.