Ефремов хочет создать рабочую группу по законопроекту о лечении заключенных за границей
Инициатива относительно внесения законопроекта, который бы позволил заключенным выезжать на лечение за границу, должна исходить от представителей оппозиции.
Такое мнение высказал народный депутат Украины, Председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов на брифинге по окончании Согласительного совета в Верховной Раде в понедельник, 21 октября, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.
«Сегодня многие в вопросе решения проблемы Юлии Тимошенко ссылаются на опыт Польши, где 800 человек попали под действие этого закона (позволяющего заключенным лечиться за границей. - Ред.), и сегодня 600 из них находятся в розыске. То есть люди воспользовались тем правом, которое им положено по закону, для того, чтобы уехать на лечение, а назад на отбывание наказания уже не возвращаются», - отметил политик.
Он убежден – в нашей стране не может быть ни избирательного правосудия, ни избирательного помилования. «Если мы говорим, что в Украине не должно быть избирательного правосудия, тогда возникает вопрос, а может ли быть избирательное помилование? Потому что если что-то делается под одного человека, тогда всегда существует субъективизм и соблазн решить проблему в обход (закона)», - добавил Александр Ефремов.
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«После того, как Президент заявил о том, что он подпишет закон (позволяющий заключенным выезжать за границу. - Ред.), я надеялся, что, по крайней мере, представители оппозиции подготовят соответствующий проект закона. Но когда я этого не вижу, у меня возникает сомнение, а хотят ли наши оппоненты делать то, о чем говорят», - сказал он.
Народный депутат также предложил создать в парламенте рабочую группу для разработки законопроекта, позволяющего заключенным лечиться за рубежом. «Единственный документ, который существует на сегодняшний день, – это законопроект депутата Мищенко. И только относительно этого проекта закона можно вести дискуссию. Если других документов не будет, тогда мы должны создавать рабочую группу по законопроекту Мищенко, садиться и искать компромисс. Если компромисс будет найден, будет найдено и решение данного вопроса», - подытожил он.