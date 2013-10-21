Ефремов хочет создать рабочую группу по законопроекту о лечении заключенных за границей

Такое мнение высказал народный депутат Украины, Председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов на брифинге по окончании Согласительного совета в Верховной Раде в понедельник, 21 октября, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Сегодня многие в вопросе решения проблемы Юлии Тимошенко ссылаются на опыт Польши, где 800 человек попали под действие этого закона (позволяющего заключенным лечиться за границей. - Ред.), и сегодня 600 из них находятся в розыске. То есть люди воспользовались тем правом, которое им положено по закону, для того, чтобы уехать на лечение, а назад на отбывание наказания уже не возвращаются», - отметил политик.

Он убежден – в нашей стране не может быть ни избирательного правосудия, ни избирательного помилования. «Если мы говорим, что в Украине не должно быть избирательного правосудия, тогда возникает вопрос, а может ли быть избирательное помилование? Потому что если что-то делается под одного человека, тогда всегда существует субъективизм и соблазн решить проблему в обход (закона)», - добавил Александр Ефремов.

По теме: Рудьковский не согласовал свой ​​законопроект с фракцией - Ефремов

«После того, как Президент заявил о том, что он подпишет закон (позволяющий заключенным выезжать за границу. - Ред.), я надеялся, что, по крайней мере, представители оппозиции подготовят соответствующий проект закона. Но когда я этого не вижу, у меня возникает сомнение, а хотят ли наши оппоненты делать то, о чем говорят», - сказал он.

Народный депутат также предложил создать в парламенте рабочую группу для разработки законопроекта, позволяющего заключенным лечиться за рубежом. «Единственный документ, который существует на сегодняшний день, – это законопроект депутата Мищенко. И только относительно этого проекта закона можно вести дискуссию. Если других документов не будет, тогда мы должны создавать рабочую группу по законопроекту Мищенко, садиться и искать компромисс. Если компромисс будет найден, будет найдено и решение данного вопроса», - подытожил он.