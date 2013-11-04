Посол ЕС: Ассоциация позволит Украине сэкономить 600 млн евро на тарифах

Об этом заявил журналистам в Донецке посол Европейского союза в Украине Ян Томбински в понедельник, сообщает РИА Новости.

"Мы просчитали, что каждый год украинские экспортеры ЕС платят 600 миллионов евро за таможенные тарифы. Этих тарифов не будет и эти деньги можно будет инвестировать в модернизацию технологий", - сказал Томбински.

Он отметил, что со стороны ЕС уже разработаны проекты финансовой поддержки Украины для усовершенствования технологических стандартов. "Но этой точки зрения, того, что нужно инвестировать в украинскую экономику, за 10 лет не много. Больше инвестиций нужно сделать, чтобы открыть рынки, заработать денег и за них модернизировать украинскую экономику", - сказал посол.