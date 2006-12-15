Министр обороны остается

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что вопрос его отставки снят в повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины А.ГРИЦЕНКО рассказал, что говорил с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по этому поводу: «разговор был, вопрос снят, работаем».

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке А.ГРИЦЕНКО с должности министра обороны Украины. Проект этого постановления подали народные депутаты Олег КАЛАШНИКОВ (фракция Партии регионов), Василий ВОЛГА (фракция СПУ), Игорь АЛЕКСЕЕВ (фракция КПУ).