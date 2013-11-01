Бриченко дал милиции показания по "антикличковских поправках": они фальшивые

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

Как отмечается в сообщении, Бриченко не отрицает, что действительно является автором 31 поправки к законопроекту, но в день голосования в сессионном зале, получив материалы, в том числе и сравнительную таблицу, обнаружил, что ему приписаны две поправки, которых он в действительности не подавал.

"Тех двух поправок, которые якобы касаются Виталия Кличко, я не вносил и на заседании комитета они не рассматривались", - сказал Бриченко.

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По его словам, отметив факт подлога, он немедленно подал письменное заявление на имя председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Однако, сказал депутат, председатель ВР "на него совсем не отреагировал". Более того, спикер не просто проигнорировал обращение, а, "напротив, немедленно поставил фальсифицированный проект закона на голосование за основу и в целом, подписал его и еще не высохли чернила, как направил Януковичу", заявил Бриченко.

"Во время встречи со следователем Козловым я детально объяснил суть этого дела, поскольку была совершена подмена документов, которые я подавал за своей подписью. Поэтому пусть они ищут людей, которые фальсифицируют документы оппозиционных депутатов и комитетов", - отметил Бриченко.

Он считает нецелесообразной экспертизу его подписи, поскольку на последней странице документа по перечню поправок подпись действительно его, а вот "страницы, которые внутри, заменены, и в них добавлены две сфальсифицированые поправки, которые не вносились, не рассматривались на комитете, что зафиксированы стенограммой заседания".

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Бриченко также сообщил, что направил обращение к генеральному прокурору Виктору Пшонке с требованием возбудить уголовное дело в отношении председателя Верховной Рады Рыбака.

"Председатель Верховной Рады Украины должен был не допустить рассмотрение и принятие законопроекта №2054а с учетом поправок №№ 36 и 76, поскольку имели место факты фальсификации текста упомянутого законопроекта, представленного народным депутатам для рассмотрения во втором чтении", - написал Бриченко Пшонке.

По его мнению, "действия Рыбака имеют признаки уголовного деяния, предусмотренного статьей 351 Уголовного кодекса Украины (препятствование деятельности народного депутата Украины), поскольку имело место невыполнение служебным лицом законных требований народного депутата Украины", а именно – не принято во внимание наличие официального письма об отзыве фальсифицированных поправок.

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Как сообщалось, 24 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который касается учета и регистрации налогоплательщиков (№ 2054А).

В принятом законе была поддержана поправка Бриченко, согласно которой "в случае, если лицо имеет право постоянного проживания на территории иностранного государства, оно (лицо) считается не проживающим в Украине".

Во фракции "УДАР" считают, что это является провокацией против ее лидера Виталия Кличко и может стать препятствием для него во время баллотирования на президентских выборах, поскольку в перечне требований к кандидату в Президенты есть пункт о проживании в Украине в течение 10 последних лет до дня выборов.

Позже депутат от “Батькивщины” Бриченко заявил, что не имеет отношения к поправке к Налоговому кодексу, из-за которой в Верховной Раде возникло противостояние.

В свою очередь, председатель ВР Владимир Рыбак отметил, что Бриченко 16 октября двумя отдельными письмами внес 31 поправку в соответствующий законопроект. “Поправки №36 и №37, которые содержатся в сравнительной таблице ко второму чтению, были предложены народным депутатом Бриченко первым письмом к ст. 183 Налогового кодекса Украины. А вторым письмом - к ст. 70 и ст. 170”, - сказал Рыбак.

Он отметил, что профильным комитетом при подготовке сравнительной таблицы ко второму чтению этого законопроекта были учтены предложения к ст. 70 и ст. 170, изложенные Бриченко во втором письме.

Впоследствии по заявлению народного депутата от «УДАРа» Оксаны Продан было открыто уголовное производство по ч.1 ст.351 (Создание искусственных препятствий в работе народных депутатов, предоставление им заведомо неправдивой информации) и по ч. 3 ст.358 (Подделка официального документа) УКУ.

Материалы производства направлены в столичное следственное управление милиции для дальнейшего расследования.