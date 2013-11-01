У Путина говорят, что ассоциация Украины с ЕС нарушает договор о дружбе с Россией

Как сказал советник президента РФ на международной конференции "Экономические и правовые последствия подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС для промышленности" в пятницу в Харькове, положения соглашения об ассоциации противоречат, в частности, статье 13 договора о дружбе между Россией и Украиной.

"В статье 13 написано, что стороны воздерживаются от действий, которые могут нанести ущерб друг другу. То, что последует после подписания соглашения об ассоциации, нанесет нам долгосрочный экономический ущерб", - цитируют Глазьева РИА Новости.

По теме: Украина должна остановить подписание Соглашения с ЕС - Глазьев

Противоречащими договору, отметил он, также являются следующие статьи соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС: 56, 64, 69, 80, 84, 114, 133, 153, 256, 417, 428, 474, 475, 478.

Эксперт пояснил, что перечисленные статьи соглашения устанавливают обязанность Украины согласовывать свои существующие и будущие законы и нормативные акты с законодательством Евросоюза, что, по его мнению, лишит Украину возможности гармонизировать и сближать свое нормативное регулирование с нормами РФ.

Как отметил Глазьев, это также будет противоречить положениям договора о дружбе между Россией и Украиной, поскольку он предусматривает, что стороны должны сближать нормативное регулирование в экономической сфере.

Ранее директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что Украина не считает нарушением договора о дружбе с Россией свое стремление заключить соглашение об ассоциации с ЕС. Таким образом он прокомментировал заявление Глазьева, сделанное в эфире телеканала "Россия 24", что Украина нарушит договор о дружбе с РФ, подписав соглашение с ЕС.