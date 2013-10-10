Глазьев пугает Украину визовым режимом

Для жителей Украины может быть введен визовый режим в случае подписания страной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом заявил советник президента России Сергей Глазьев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Украина - большая страна, с нами всегда жила вместе, и нам даже трудно себе представить, что вдруг оборвутся эти тысячи кооперационных связей, появится визовый режим на границах, и, как в кошмарном сне, мы будем вспоминать, что происходило во время грузинского конфликта, когда тогда явно враждебная нам власть направляла украинских специалистов воевать с русскими солдатами", - заявил он.

"Хотелось бы этого (введения виз) избежать всеми силами. Вместе с тем, мы должны понимать, что у каждого интеграционного процесса есть своя логика...", - сказал советник президента России.

"Если мы в рамках Таможенного союза отменим паспортно-визовый контроль, далее, возможно, возникнут жесткие требования к тем, кто в этот режим не вошел. То есть это формально может и не привести к введению виз с Украиной и другими государствами, которые не стали участниками нашего объединения. Но, исходя из логики интеграционного процесса, такая угроза существует", - заявил Глазьев.

"Если Украина войдет в Шенгенскую зону с большинством стран ЕС, а у нас (России) и дальше будет отсутствовать безвизовый режим с ЕС, то европейцы заставят Украину ввести визовый режим", - сказал он.