Украина должна остановить подписание Соглашения с ЕС - Глазьев

Об этом заявил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев в эфире телеканала «Россия 24».

Причин для этого, по его мнению, есть несколько.

Так, как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Глазьев считает, что Украина нарушает Договор о дружбе с РФ собираясь подписать Соглашение с ЕС об ассоциации.

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«Согласно статье 13 нашего Договора о дружбе с Украиной, мы обязались сближать наше законодательство, стремится создать ЕЭП. Соглашение об ассоциации закрывает такую возможность. То есть, украинское руководство нарушает базовый Договор о дружбе с Россией, на котором строится весь фундамент наших двухсторонних отношений», - сказал Глазьев.

«Мы могли бы потребовать – давайте согласно этому договору сначала обсудим, что вы собираетесь делать и какие будут последствия», - сказал он.

Для этого, по его мнению, Украине нужно прекратить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации.

Также, как сообщает РИА Новости, Глазьев считает, что подписание Киевом соглашения об ассоциации с ЕС закрывает возможность для ОАО "Газпром" участвовать в газотранспортном консорциуме.

Глазьев напомнил, что соглашение обязывает Украину следовать европейским принципам регулирования в энергетическом секторе - так называемому "третьему энергопакету", который предусматривает запрет на аффилированность компаний, занимающихся добычей, транспортировкой и торговлей газом.

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"Это означает, что если Украина вступает в ассоциацию с ЕС и фиксирует свои обязательства по энергетическому сообществу, то "Газпрому"просто неинтересно участвовать ни в какой схеме совместных инвестиций с Украиной. В том числе, невозможен газотранспортный консорциум, потому что в этом случае "Газпром"как часть этого консорциума не сможет поставлять свой собственный газ. То есть участие Украины в энергетическом сообществе закрывает возможность "Газпрому" быть одновременно и участником газотранспортного консорциума, и поставщиком газа", - сказал Глазьев.

По его словам, российская сторона уже неоднократно предлагала украинским коллегам отказаться от участия в энергосообществе с ЕС.