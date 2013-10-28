Хакеры заявляют, что взломали почту МИД Украины - СМИ
22:32, 28 октября 2013Политика
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Хакеры из группы Anonymous заявили, что осуществили взлом украинского провайдера EuroTraceTelcom, благодаря чему получили доступ к письмам, расположенным на домене МИД Украины mfa.gov.ua.
компьютер интернет / Фото : vsluh.ru
Anonymous утверждают, что взломали всю почту МИД и выложили переписку в свободный доступ. Как отмечают хакеры, много писем касаются главы ”Нафтогаза Украины” Евгения Бакулина и его отношений с ФСБ, а также украинских министров, парламента, отношений с ОАЭ и азербайджанскими нефтяными группами, пересылки военных грузов и т.д., сообщает ZN.ua.
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Чтобы убедить в правдивости изложенной информации, хакеры выложили два десятка скриншотов и предлагают ознакомиться с полным архивом - 250 Мб. Линк размещен в блоге: https://www.cyberguerrilla.org/blog/?p=16121
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