Хакеры заявляют, что взломали почту МИД Украины - СМИ

Anonymous утверждают, что взломали всю почту МИД и выложили переписку в свободный доступ. Как отмечают хакеры, много писем касаются главы ”Нафтогаза Украины” Евгения Бакулина и его отношений с ФСБ, а также украинских министров, парламента, отношений с ОАЭ и азербайджанскими нефтяными группами, пересылки военных грузов и т.д., сообщает ZN.ua.

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Чтобы убедить в правдивости изложенной информации, хакеры выложили два десятка скриншотов и предлагают ознакомиться с полным архивом - 250 Мб. Линк размещен в блоге: https://www.cyberguerrilla.org/blog/?p=16121