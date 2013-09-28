Иранские хакеры взломали компьютеры ВМФ Америки

В этой сети не содержалось засекреченной информации, но факт атаки сильно встревожил военных. По словам источников, хакеры не похитили никакой важной информации, однако мощь кибератаки вызвала у Пентагона серьёзные опасения, пишет Russia Today со ссылкой на Wall Street Journal.

Навыки хакерства у иранцев развивались постепенно и стали предметом тревоги американских военных так же, как и мастерство их китайских коллег. Министр обороны США Чак Хэйгел, глава Комитета начальников штабов Мартин Демпси и Конгресс уже поставлены в известность. Иранские власти ещё никак не прокомментировали происходящее.

Предыдущие иранские кибератаки и попытки электронного шпионажа были нацелены на американские банки и объекты энергетики. США уже заподозрили «иранский след» в атаках на свои финансовые учреждения - Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citigroup. Инциденты обошлись Wall Street в десятки миллионов долларов. По словам совладельца частной компании по безопасности CrowdStrike Дмитрия Альперовича, объём трафика, передаваемого на сайты банков, «беспрецедентный». Как отмечает Альперович, во время некоторых атак информация поступала со скоростью до 100 гигабит в секунду, что в 10-20 раз выше, чем при обычной DDoS-атаке. Примечательно, что ранее западные эксперты весьма скептически относились к данным возможностям Ирана, в первую очередь из-за его технической отсталости. Но после мощной компьютерной атаки со стороны США на предприятия иранской ядерной промышленности в 2010 году Тегеран форсирует разработку собственных хакерских систем.

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Напомним, что Китай этой весной получил доступ к чертежам самых продвинутых вооружений США. В СМИ просочилась информация Научного совета Минобороны США, предназначенная для руководства Пентагона, о том, что в распоряжение хакеров попали свыше двух десятков чертежей, имеющих важнейшее значение для американской противоракетной обороны и авиации.