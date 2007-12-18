Кабмин срочно проверит все, что касается вступления ВТО

Кабинет министров Украины в ближайшее время проведет инвентаризацию всех документов, которые касаются вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно возможных сроков вступления Украины в ВТО.

Глава правительства отметила, что Украина полностью готова к вступлению в эту организацию. «И сейчас мы проведем полный анализ качества документов, проблем которые есть, и считаю, что в ближайшее время Украина может стать членом ВТО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она отказалась назвать конкретные сроки вступления, мотивировав это тем, что правительство только приступило к выполнению своих обязанностей.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе представители Украины проводили консультации в Женеве, во время которых должна была быть определена дата проведения заседания Рабочей группы.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью "5 каналу", которое транслировалось 16 декабря, сказал, что Украина может вступить в ВТО уже 20 декабря. По его словам, Украина уже вплотную приблизилась к членству в ВТО, заключила все необходимые договоренности.

17 декабря министр экономики Анатолий КИНАХ заявил, что Украина в 2007 году не сможет вступить во Всемирную торговую организацию.

Он отметил, что решение о приеме Украины в ВТО не внесено в повестку дня заседания Генерального совета ВТО, которое состоится 19-20 декабря.

Справка УНИАН. Европейский союз выдвинул последнее требование относительно вступления Украины в ВТО. Для того чтобы стать 152-м членом этой организации, Киеву необходимо выполнить требование относительно пересмотра регулирования экспортной пошлины.