Ющенко наговорил Януковичу комплиментов на прощание

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил благодарность правительству под руководством Виктора ЯНУКОВИЧА за работу, направленную на развитие отечественной экономики и повышение социальных стандартов жизни украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению Президента, этот состав Кабинета министров может записать в свой актив некоторые решения, которые сохранили экономическую стабильность в стране, создали предпосылки для позитивной динамики в ключевых отраслях.

Констатируя существование некоторых разногласий в тактических вопросах, Президент в то же время отметил общее с В.ЯНУКОВИЧЕМ виденье приоритетов экономического курса, одним из которых является улучшение качества жизни людей. «Можно много спорить о достижениях или просчетах правительственной команды В.ЯНУКОВИЧА, тщательный анализ ее деятельности еще впереди. Однако нельзя обойти вниманием то, что этот состав Кабмина заботился о социальной сфере», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент обратил особое внимание на то, что после назначенных внеочередных выборов в Верховную Раду правительство, сформированное тогдашним большинством в парламенте, не пошло на обострение политической ситуации в стране. По словам В.ЮЩЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ был одним из немногих государственных деятелей, которые осознали важность переизбрания ВР как средства обновления власти в государстве. «Это была, безусловно, личная ответственная позиция, хотя такое решение было для руководителя Кабмина и лидера ведущей политической силы весьма непростым», - считает В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, Верховная Рада проголосовала за отставку Кабинета министров Украины, возглавляемого Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.