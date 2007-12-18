Тарасюк считает, что Балога расколет НУ-НС

Вмешательство Секретариата Президента Украины, возглавляемого Виктором БАЛОГОЙ, в работу фракции НУ-НС может привести к ее расколу в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам член фракции НУ-НС, лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК.

Он отметил, что «депутаты-руховцы не могут не обратить внимание на некоторые странные моменты, связанные с формированием состава правительства». По словам лидера НРУ, в частности, речь идет о министре аграрной политики Юрии МЕЛЬНИКЕ.

Как отметил Б.ТАРАСЮК, эта кандидатура в состав предыдущего правительства во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ была предложена фракцией КПУ.

По его словам, политическими силами, которые входят в блок «Наша Украина – Народная самооборона», эта кандидатура не была поддержана.

Б.ТАРАСЮК отметил, что таким образом «происходит практически вмешательство в деятельность фракции, манипулирование, подковерные игры, которые инициируются и идут из Секретариата Президента».

Он заявил, что «Секретариат Президента под руководством Виктора БАЛОГИ вмешивается в деятельность фракции НУ-НС, что вносит напряженность в ее работу».

«Если так будет далее продолжаться, то не известно, как долго продержится фракция НУ-НС», - отметил Б.ТАРАСЮК.