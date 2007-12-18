Коммунисты готовы менять Мартынюка на комитеты

Фракция КПУ настаивает на кандидатуре Адама МАРТЫНЮКА на должность первого вице-спикера, но готова отказаться от этой должности в обмен на дополнительные комитеты.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщила член фракции коммунистов Екатерина САМОЙЛИК.

«Мы поставили условия, и в протоколе четко записано, что наша кандидатура выдвигается, а распределение комитетов осуществляется после избрания первого вице-спикера и вице-спикера», - сказала Е.САМОЙЛИК.

По ее словам, в данный момент фракции Партии регионов, Блока Литвина и КПУ проводят консультации по выдвижению согласованной кандидатуры на должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

«Если мы, к примеру, не получим эту должность, в таком случае мы должны получить один или два комитета», - пояснила она.

Е.САМОЙЛИК уточнила, что фракция коммунистов хотела бы получить либо комитет по вопросам банков и финансов, либо по вопросам науки и образования, либо по правам человека.

В свою очередь, лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО сообщил журналистам, что Центральный исполком Компартии Украины на заседании 17 декабря утвердил кандидатуру А.МАРТЫНЮКА на должность первого вице-спикера парламента.