Яценюк продолжает настаивать на "частичном помиловании" Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк на заседании Согласительного совета парламента.

Он отметил, что предложение миссии Кокса-Квасневского во время переговоров с Президентом Украины Виктором Януковичем относительно того, как освободить Тимошенко единственное. “Их предложение есть и остается, которое было высказано действующему Президенту в устной и письменной форме, и которое было поддержано 173 народными депутатами Украины, а именно так называемое “частичное помилование”, которое дает возможность подписать соглашение и освободить Тимошенко”, - сказал он и добавил: “Другие варианты сейчас на уровне Европейского союза и Президента Украины, и Юлии Тимошенко не обсуждались”.

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Яценюк отметил, что с учетом того, что сегодня в Люксембурге будет проходить Совет ЕС министров иностранных дел, а также с учетом того, что сегодня прибывает в Украину миссия Кокса-Квасневского, а завтра в Украине будет два министра иностранных дел - Швеции и Польши, - хотел бы еще раз отметить, что на сегодняшний момент есть предложение, которое оформлено нашими европейскими партнерами относительно частичного помилования”.

Он подчеркнул, что путем решения этого вопроса должны быть компромисс между правительством Украины, европейскими партнерами и компромисс, на который соглашается Тимошенко.

Обращаясь к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку, Яценюк выразил убеждение, что “в наших силах решить этот вопрос и найти этот компромисс”.

“Времени практически не осталось, и для нахождения этого компромисса необходимо очень активно всем поработать”, - сказал он.

По его словам, также необходимо, чтобы парламент рассмотрел евроинтеграционные законопроекты.