Батькивщина: Для освобождения Тимошенко не нужны новые законы

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ВО “ Батькивщина ”.

«Мы неоднократно подчеркивали, что действующее законодательство, в частности Конституция, законы в сфере здравоохранения и Уголовно-исполнительный кодекс, не устанавливают никакого ограничения для выезда осужденного на лечение за границу. Таким образом, попытка Януковича переложить ответственность за решение судьбы Юлии Тимошенко на парламент является как минимум лукавством», - подчеркивается в заявлении.

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«В то же время мы напоминаем украинским властям, что компромисс с Европой, которого нужно достичь, чтобы подписать Соглашение об ассоциации из ЕС, требует устранения проблемы выборочного правосудия вообще, а не просто вывоза Юлии Тимошенко на лечение», - отметили в «Батькивщине».

«Поэтому мы опять подчеркиваем: решение вопроса устранения политически мотивированного правосудия и решение проблемы Юлии Тимошенко лежит исключительно на Президенте Украины. В Администрацию Президента подано достаточное количество ходатайств об освобождении лидера оппозиции, в частности, от глав украинских церквей, 172 народных депутатов и миссий Кокса-Квасневского. Нужна только политическая воля Януковича», - сказано в заявлении.

«Партия «Батькивщина» полностью соглашается со способом решения вопроса Юлии Тимошенко, предложенным миссией Евросоюза. Мы продолжаем настаивать, что на лечение за границу лидер оппозиции должна выехать свободным человеком, лишенным несправедливых обвинений и приговоров продажных судов», - отметили в «Батькивщине».

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат от «Батькивщины» Александра Кужель заявляла, что оппозиция разрабатывает свой вариант законопроекта относительно выезда Тимошенко на лечение в Германию.

Сегодня утром фракция " Батькивщина " планировала обсудить ситуацию, связанную с выездом Тимошенко за границу.

"Наши ребята все выходные занимались разработкой собственного законопроекта на эту тему. Что мы будем делать - решим утром на заседании фракции. В понедельник я встречусь с Президентом Чехии, кроме того, для нас важно, что Пэт Кокс и Александр Квасневский возвращаются в Украину", - заявила Кужель в комментарии газете «Коммерсант-Украина».