"Компромисс" от ЕС: Тимошенко платит штраф и на 3 года теряет гражданские права

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом написал в своем блоге депутат Европарламента Марек Сивец, комментируя презентованный вчера отчет миссии Александра Квасневского и Пэта Кокса.

"Базируясь на действующем украинском законодательстве, Президент осуществляет частичное помилование Тимошенко. Частичное помилование означает сокращение ее приговора с семи лет на половину. В связи с тем, что экс-премьер отсидела уже более половины сокращенного срока, появятся основания для ее досрочного условного освобождения. В то же время Тимошенко должна заплатить штраф в размере около 200 млн долларов и будет лишена гражданских прав на 3 года", - написал Сивец.

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По его мнению, скорее всего, это единственный вариант решения вопроса Тимошенко, который также укладывается в формулу "и волки сыты, и овцы целы".

"Вчера на комиссии иностранных дел (Европарламента) вокруг этой темы началась дискуссия. Квасневский сказал, что самым большим препятствием для успеха их миссии являются "знахари". Так он очертил национальных и европейских политиков, которые пытаются пропиарить себя в этой сложной ситуации, выдумывая очередные концепции, очередные решения, которые, как цветок, который цветет одну ночь, очень быстро оказываются нереальными или являются результатом полной нехватки знаний у их авторов", - написал евродепутат, который представляет в Европарламенте Польшу.

Сивец назвал необходимым условием для успеха миссии Квасневского-Кокса "уверенность украинской стороны, что Европарламент и ЕС не будут выходить за пределы этого предложения, реализация которого позволит радоваться успехом саммита в Вильнюсе".

По его словам, решение проблемы Тимошенко зависит только от доброй воли Президента Украины Виктора Януковича.

Как сказал Сивец в комментарии УНИАН, нет точной информации о том, согласилась ли Тимошенко на такой вариант. При этом, по его мнению, согласилась.

"Они (Квасневский и Кокс) попросили Президента (Януковича) о помиловании. По-видимому, они делали это с мыслью, что она согласится, потому что иначе не было смысла это делать", - считает Сивец.

В свою очередь депутат Европарламента от Польши Павел Коваль сказал УНИАН, что потеря гражданских прав означает, что Тимошенко на протяжении трех лет не сможет принимать участие в выборах и занимать государственные должности.