Президент Чехии поддержит сближение Киева с ЕС
Президент Чехии Милош Земан во время предстоящего рабочего визита в Украину намерен поддержать сближение Киева с Европейским Союзом.
Как сообщает Чешское информагентство ЧТК, глава Чехии отправится с трехдневным визитом в Украину в воскресенье вечером, пишет РИА Новости.
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"Ключевым пунктом визита станет встреча Милоша Земана с президентом Украины Виктором Януковичем.
Кроме двусторонних контактов важным вопросом в переговорах будет Восточное партнерство и европейские устремления Украины в канун ключевого саммита в Вильнюсе", — сказал агентству руководитель управления внешней политики канцелярии президента Чехии Гынек Кмоничек.
По словам Кмоничка, Земан намерен также обсудить с Януковичем ситуацию находящейся в заключении Юлии Тимошенко.
Как отмечает ЧТК, в Чехии муж Юлии Тимошенко Александр получил политическое убежище.
Как сообщал УНИАН, Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом на самите «Восточного партнерства», который состоится в конце ноября в Вильнюсе.