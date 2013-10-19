Президент Чехии поддержит сближение Киева с ЕС

Как сообщает Чешское информагентство ЧТК, глава Чехии отправится с трехдневным визитом в Украину в воскресенье вечером, пишет РИА Новости.

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"Ключевым пунктом визита станет встреча Милоша Земана с президентом Украины Виктором Януковичем.

Кроме двусторонних контактов важным вопросом в переговорах будет Восточное партнерство и европейские устремления Украины в канун ключевого саммита в Вильнюсе", — сказал агентству руководитель управления внешней политики канцелярии президента Чехии Гынек Кмоничек.

По словам Кмоничка, Земан намерен также обсудить с Януковичем ситуацию находящейся в заключении Юлии Тимошенко.

Как отмечает ЧТК, в Чехии муж Юлии Тимошенко Александр получил политическое убежище.

Как сообщал УНИАН, Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом на самите «Восточного партнерства», который состоится в конце ноября в Вильнюсе.