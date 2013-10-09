Ирландия надеется на полноправное членство Украины в ЕС

Об этом сказал председатель Палаты представителей Парламента Ирландии Шон Баррет во время встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

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Баррет выразил убеждение в подписании в ноябре на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» Соглашения об ассоциации, включая зону свободной торговли, между Украиной и Европейским Союзом.

«Я лично надеюсь, что Соглашение об ассоциации и о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС будет подписано на Вильнюсском саммите в ноябре» , - сказал он, добавив, что благодаря подписанию Соглашения Украина и Ирландия будут развивать теснее свои связи.

Кроме того, по его словам, Украина получит толчок улучшать стандарты жизни, уровень образования и люди смогут подготовиться к вызовам нового мира.

В свою очередь Азаров выразил благодарность правительству Ирландии за поддержку Украины на пути евроинтеграции.

«Мы знаем и высоко ценим позицию Ирландии, которая поддерживает подписание Соглашения с Украиной», - подчеркнул Азаров, отметив, что это является первым шагом достаточно долгого и сложного процесса на пути евроинтеграции Украины, на котором нужны «хорошие спутники».

«Мы рассчитываем, что Ирландия будет таким нашим партнером, с которым нам будет легче готовиться к вступлению в ЕС в перспективе», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом на самите «Восточного партнерства», который состоится в конце ноября в Вильнюсе.