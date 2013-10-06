Бойко: Украина в течении двух-трех лет будет менять техрегламенты с ЕС

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

«Примерно в течение двух лет у нас будут изменения технических регламентов, и через 3 года мы будем готовы и с регламентами, и с таможенными пошлинами к полноценной зона свободной торговли», - сказал Бойко.

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Как сообщал УНИАН, Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом на самите «Восточного партнерства», который состоится в конце ноября в Вильнюсе.

Украина и Европейский Союз начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, которая является составляющей Соглашения об ассоциации, - в 2008 году. В конце 2011 года заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 парафировали соглашение.

10 декабря 2012 Совет иностранных дел ЕС принял выводы по Украине, в которых отметил, что готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до вильнюсского саммита «Восточного партнерства» при прогрессе Украины в вопросах изменения избирательного законодательства, решении проблемы избирательного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.