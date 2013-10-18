Схема "частичного помилования" Тимошенко не является официальной - Сивец

Такой вывод можно сделать из его заявления, которое прозвучало в эфире Шустер LIVE, сообщает Украинская правда.

"Я ничего не написал такого, что украинские люди не могли прочитать. Это все, что я могу сказать. Извините, но по образованию я инженер и мне важны факты, а не вопросы", - заявил Сивец.

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Ранее евродепутат написал, что "Европа предложила применить к Тимошенко "частичное помилование", при котором экс-премьер получит свободу, но должна будет заплатить 200 миллионов долларов штрафа и потеряет гражданские права на 3 года".

Глава комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок заявил, что "схема Сивеца" не соответствует действительности.

Напомним, мандат наблюдательной миссии Европарламента Кокса-Квасьневского продлен до середины ноября. Такое решение было принято на внеочередном заседании конференции президентов по просьбе докладчиков - Кокса и Квасьневского. "Мы продолжим миссию, потому что цель - решение дела Тимошенко не достигнута", сказал бывший президент Польши Александр Квасьневский.

После этого евродепутат Марек Сивец написал в своем блоге, что Европа предложила применить к Юлии Тимошенко "частичное помилование".