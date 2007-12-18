Член фракции НУ-НС не будет принимать участие в голосовании за Тимошенко
10:12, 18 декабря 2007Политика
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Сподаренко - в реанимации
Член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Иван СПОДАРЕНКО не будет принимать участия в голосовании за назначение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность председателя правительства.
Об этом УНИАН сообщили во фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.
Как объяснили во фракции, И.СПОДАРЕНКО находится в реанимации.
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