Член фракции НУ-НС не будет принимать участие в голосовании за Тимошенко

Член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Иван СПОДАРЕНКО не будет принимать участия в голосовании за назначение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность председателя правительства.

Об этом УНИАН сообщили во фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как объяснили во фракции, И.СПОДАРЕНКО находится в реанимации.