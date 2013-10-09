Турция приветствует реформы в Украине, направленные на подписание Ассоциации с ЕС - Эрдоган

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сказал сегодня в Анкаре после завершения Третьего заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

«Мы поддерживаем процесс реформ в Украине, который был направлен на заключение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом», - сказал, в частности, Эрдоган.

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Он также отметил, что между Украиной и Турцией прекрасное сотрудничество, которое опирается на стратегическое партнерство.

Отметив, что общее население обеих стран приближается к 120 млн человек и обе страны образуют огромный рынок, Эрдоган подчеркнул: «Мы хотим создать большое, спокойное место, где нет препятствий для движения людей, капиталов и экономики. Хотим в Черноморском бассейне создать зону благосостояния».

Турецкий премьер подчеркнул: «Следующая наша цель, которую мы поставили, - это подписание соглашения о создании зоны свободной торговли, с которой до конца 2015 года наш товарный объем достигнет цифры 20 млрд долл.». При этом он добавил, что на конец 2012 года этот показатель составил 6,2 млрд долл.

Также Эрдоган затронул тему возвращения крымских татар, которые были при Сталине вывезены в другие республики Советского Союза.

«Этот вопрос сегодня мы обсудили с нашим дорогим другом. Я хочу здесь отметить, что Турция одобряет позицию Украины, которая направлена на исправление исторической несправедливости» , - сказал Эрдоган.