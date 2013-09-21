ЕС нужно отбросить предрассудки и принять Турцию и Украину - турецкий министр

Об этом он сказал, выступая на 10-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщили УНИАН в пресс-службе YES.

По словам Багиша, «семьдесят лет назад Европейский Союз был мечтой. Он сделал то, что казалось невозможным – дал возможность народам Европы, которые на протяжении веков враждовали между собой, жить и работать вместе».

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«Французы, немцы, бельгийцы – они враждовали между собой, воевали между собой. А теперь могут жить вместе. Евросоюз – это самый большой проект в жизни человечества», - сказал он.

Теперь, по мнению турецкого министра, Европа должна выйти на новый этап интеграционных процессов. «Европа должна вернуться к тому, что получается у нее лучше всего – к идее роста и расширения. Для Европы необходимо сегодня оставить предрассудки, принять новые динамически развивающиеся страны – такие, как Украина, такие, как Турция. Они должны стать полноправными членами этого глобального проекта», - сказал Багиш.