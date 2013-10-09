Тимошенко могут забрать на лечение в Германию на этой неделе - немецкие СМИ

Немецкие СМИ полагают, что глава МИД Германии Гидо Вестервелле, который на текущей неделе посетит Киев, может забрать на лечение в ФРГ заключенную экс-премьера Юлию Тимошенко. В немецком внешнеполитическом ведомстве комментировать такую возможность отказались, однако и не опровергли ее, сообщает РИА Новости со сслкой на Deutsche Welle.

По данным МИД ФРГ, в конце этой недели Вестервелле будет находиться в Киеве. Официальный повод для визита - участие в конференции, посвященной программе "Восточного партнерства"Европейского Союза. Однако запланированы и политические переговоры, в ходе которых, как ожидается, будет идти речь также о Юлии Тимошенко, отмечается на сайте немецкой радиостанции.

На брифинге в среду представитель МИД Германии, отвечая на вопрос, будут ли находиться врачи клиники "Шарите"на борту самолета, в котором полетит в Киев глава ведомства, ответил, что "по его данным, не будут".

Берлин надеется, что Тимошенко вскоре выпустят на свободу. "Мы и дальше готовы вносить в это свой вклад, и наше предложение предоставить Тимошенко медицинскую помощь в Германии остается в силе", - заявил представитель МИД ФРГ.

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Вестервелле прилетит в Киев в четверг вечером и будет находиться в украинской столице до вечера пятницы. Если бы министру иностранных дел Германии, который вскоре оставит арену большой политики из-за поражения его Свободной демократической партии на недавних парламентских выборах, действительно удалось бы привезти Тимошенко на борту своего самолета на лечение в Германию, это могло бы стать апофеозом его дипломатической карьеры, отмечает Deutsche Welle.

Освобождение Тимошенко необходимо для успеха Киева на саммите "Восточного партнерства", где Украина надеется подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Заключенная уже согласилась на лечение заграницей, президенту подано ходатайство о ее помиловании.