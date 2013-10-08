Президент Германии призывает Януковича освободить Тимошенко

Об этом Deutsche Welle сообщил представитель Гаука накануне встречи президентов Польши, Германии, Италии и Украины в Кракове 7 октября.

"Федеральный президент будет настойчиво подчеркивать, что чем дольше в отношении Юлии Тимошенко нет четкого решения, тем большая угроза нависает над подписанием соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе", - сказал он.

По теме: Янукович заинтересован в решении проблемы Тимошенко как никто другой - регионал

По словам спикера, для президента Гаука решения этой проблемы является барометром того, насколько серьезными и заслуживающими доверия являются усилия администрации Януковича по развитию демократии и правового государства.

При этом в канцелярии немецкого президента отмечают, что главе государства важна не только судьба Тимошенко, а и вопрос правового государства, соблюдения прав человека и демократических стандартов в Украине в целом.

"Во всех этих сферах на сегодня Украина не соответствует необходимым стандартам", - отмечают в Берлине.

В берлинской клинике "Шарите", врачи которой уже длительное время консультируют Тимошенко, сообщили, что предложение лечить экс-премьера в столице Германии остается в силе.

Впрочем, информации о прибытии Тимошенко в клинике пока нет.

Между тем представитель правительства Германии 7 октября напомнил, что федеральное правительство готово организовать приезд Тимошенко в Берлин, и будет "готово быстро действовать", если украинская сторона даст возможность выехать ей на лечение в Германии.

Правительство в Берлине вновь призвало Януковича помиловать Тимошенко, сообщает информационное агентство dpa.

"Мы ожидаем, что украинская сторона сделает то, что от нее зависит, чтобы сделать возможным быстрое решение проблемы", - цитирует агентство слова представителя правительства.

1 октября Киев посетит министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.

Вместе с украинским премьером Николаем Азаровым он примет участие в конференции, посвященной Восточному партнерству ЕС.

В Ведомстве федерального президента сообщили, что Йоахим Гаук разделяет позицию правительства, которое готово подписать соглашение об ассоциации с Украиной, если будут выполнены выдвинутые Евросоюзом условия.

"Сейчас они не выполнены", - отметили в ведомстве президента Германии.

Помимо вопроса выборочного правосудия, говорится также о необходимости принятия закона о прокуратуре, а также избирательное законодательство. В Берлине отмечают, что важным для европейской интеграции является не только принятие законов, но и дальнейшее их выполнение, за которым немецкое правительство будет пристально следить.