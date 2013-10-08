У Януковича есть все законные основания для помилования Тимошенко - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк на заседании Верховной Рады.

Он сказал: “Никаких законных оснований для заключения Юлии Тимошенко не было, но есть все законные основания для того, чтобы подписать Президенту Украины акт о помиловании Юлии Тимошенко”.

Яценюк выразил удивление по поводу заявлений ряда провластных политиков по поводу отсутствия таких оснований. Он напомнил, что указом от 16 сентября 2010 года утверждено положение о помиловании. По его словам, пунктом 6 этого положения предусмотрено, что “ходатайство о помиловании осужденных, которые не отбыли половину назначенного им срока наказания, а также ходатайства лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, могут быть удовлетворены при наличии обстоятельств, которые нуждаются в особом гуманном отношении”.

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По словам Яценюка, Янукович заявил о готовности предоставить возможность Тимошенко получить медицинскую помощь. Он подчеркнул, что, исходя из этого, Янукович имеет законное право для принятия соответствующего решения.

“Просим Президента взять ручку, листочек и подписать это решение и поставить точку в этой ситуации и открыть абсолютно новую страницу украинского государства и наших отношений с западными партнерами”, - сказал Яценюк.