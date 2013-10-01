Герман пообещала уйти из политики, если Янукович "не облегчит судьбу Тимошенко"

Об этом она заявила в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

"Я думаю, что карту Тимошенко будут разыгрывать оппоненты Украины для того, чтобы помешать движению Украины вперед. Юлия Владимировна, сама того не желая, стала механизмом, который используют враги Украины для того, чтобы не пустить Украину на западный путь развития", - сказала Герман, которую цитирует Украинская правда.

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"Я верю, что она сама сделает заявление и скажет, что евроинтеграция Украины, судьба Украины, важнее судьбы одного человека... Также я верю, что вслед за (канцлером Германии) Меркель, которая заявила, что Украина должна подписать ассоциацию, несмотря на этот фактор (Тимошенко), скажут это и другие страны...", - добавила депутат.

"Я верю, что подписав ассоциацию, став прочно на ноги, президент Украины, который ищет выход из этой ситуации, найдет выход и облегчит судьбу своей оппонентки. Но облегчит не под давлением государств и чужих лидеров, не под угрозами... нет, он сделает это с высоты своего милосердия, своего христианского убеждения и своей сущности...", - продолжила Герман.

"Я верю в это. И если моя вера перед вами окажется лишь иллюзиями моими, я готова прийти и сказать: "Я навсегда ухожу из политики, я ошиблась в этом человеке". Но я знаю этого человека более 8 лет... Думаю, что моя вера в него имеет основания...", - подчеркнула она.