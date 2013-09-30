Посол ЕС подчеркивает необходимость решить вопрос Тимошенко до саммита в Вильнюсе

Об этом он сказал в эфире «5 канала» сегодня вечером.

На вопрос, есть ли перспектива подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в Вильнюсе в случае, если Тимошенко останется в тюрьме, Томбинский ответил: «Это будут оценивать на высшем политическом уровне. Мое понимание политической жизни, мой политический опыт говорят о том, что всегда лучше устранить проблемы, а не делать так, чтобы они оставались до самого конца. Было бы лучше сидеть за чистым столом в Вильнюсе. Пока нет чистого стола».

По словам Томбинского, стороны постепенно устраняют определенные проблемы, и все, кто причастен к этому процессу, чувствуют свою ответственность.

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Отвечая на вопрос, существуют ли механизмы для того, чтобы Тимошенко смогла получить надлежащую медицинскую помощь за рубежом, Томбинский сказал, что этот вопрос остается в руках украинской власти. «Есть несколько уже названных способов, но мне кажется, что в таком чувствительном вопросе чем меньше мы будем говорить об этом в общественных местах, тем лучше может быть» , - отметил он.

Как сказал Томбинский, на Ялтинской конференции (10-я ежегодная встреча «Ялтинская европейская стратегия» (YES) - УНИАН) этот вопрос также обсуждался. «Мне кажется, что все уже осознали, что этот вопрос имеет чрезвычайное значение. Я бы не хотел вдаваться в детали, потому что это вопрос суверенной страны, суверенного парламента для того, чтобы найти и предложить инструменты, чтобы решить этот вопрос», - сказал он.